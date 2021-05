Juventus-Inter 3-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

VENTI – Le giornate consecutive senza sconfitte in Serie A . Prima di Juventus-Inter l’ultima partita persa era il 2-1 contro la Sampdoria del 6 gennaio, curiosamente anche lì con un rigore per parte (ma molte meno recriminazioni arbitrali). Una striscia migliore non capitava dal biennio 2007-2008, quando fra l’1-3 del 25 aprile 2007 contro la Roma e l’1-0 del 2 marzo 2008 contro il Napoli ci furono trentuno partite senza perdere.

NOVE – Gli anni dopo che l’Inter ha subito più di un rigore contro nella stessa partita. Non succedeva dall’1 aprile 2012, in una vittoria per 5-4 contro il Genoa . Lì l’arbitro Paolo Valeri ne assegnò addirittura tre ai rossoblù, tutti trasformati. L’ultimo Juventus-Inter (contando anche le partite giocate a Milano) con un rigore a testa è dell’8 dicembre 1991, 2-1 al Delle Alpi con Roberto Baggio e Lothar Matthaus a segno dal dischetto.

