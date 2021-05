Bonolis: «Inter 10 e lode. Tutti con stesso obiettivo, se la sono combattuta»

VOTO – Queste le parole da parte di Paolo Bonolis , noto conduttore e tifoso dell’ Inter , in collegamento con “Sky Sport 24”. «All’Inter do 10 e lode perché hanno vinto un campionato complesso in un periodo difficile. Una squadra che ragiona come vuole Conte . Tutti con lo stesso obiettivo, se la sono combattuta. C’è stato un inizio formidabile da parte del Milan , che poi chiaramente avendo iniziato la stagione così presto era quasi normale che potesse un po’ rallentare e ha un po’ rallentato però ha fatto un gran campionato anche il Milan. La Juventus è sempre la Juventus , forse ha pagato il dazio di un allenatore che per la prima volta prendeva in mano qualcosa di così complesso come una squadra con obiettivi importanti. Un Napoli un po’ sfortunato perché nel corso della stagione è stato sfortunato. Una grande Atalanta , ma l’Inter è stata superiore a tutti e quindi noi nerazzurri abbiamo tutti questo bel sorriso stampato sulla faccia».

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: