Ulivieri: “Spero passi linea Figc. No a furbate! Esser furbi non funziona”

Intervistato mentre stava entrando al Consiglio Federale Figc, Renzo Ulivieri, presidente Associazione Allenatori, ha parlato della ripresa della Serie A

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, prima di entrare al Consiglio Federale Figc a Roma sulla ripresa della Serie A. «Spero che passi la linea federale. Noi come Associazione siamo per la linea federale. Niente scudetto in caso di nuovo stop? La speranza è che non ci sia (un nuovo stop, ndr) niente di tutto questo. Se c’è la volontà da parte di tutti si arriva alla fine. Le furbate sono una brutta roba. Essere furbi non funziona. Purtroppo questa è un’ideologia è entrata dentro di noi da troppo tempo. Il tifo violento? Ne vediamo troppe di cose in tutto il mondo di violenza. Fortunatamente c’è anche reazione popolare. Questa dovrebbe essere la risposta collettiva da parte di tutti, a partire dalle istituzioni ma credo che debba esserci dalle coscienze di tutti noi».