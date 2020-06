Sabatini: “Eriksen problema Inter? Ãˆ anticalcio! Per finale di Coppa Italia…”

Sabatini: “Eriksen problema Inter? È anticalcio! Per finale di Coppa Italia…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Sandro Sabatini ha parlato del centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen, e della possibile finale di Coppa Italia

COPPA ITALIA – Queste le parole di Sandro Sabatini in vista di Napoli-Inter e Juventus-Milan, partite valide per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. «Una grandissima incognita sapere come stanno le squadre. Per la finale mi sembrano nettamente favorite Juventus e Napoli».

SCUDETTO – Sabatini sulle condizioni della Juventus in vista della lotta scudetto. «Ci siamo lasciati con il 2-0 all’Inter, non era tanto in crisi. Prima dello stop la squadra messa meglio dal punto di vista psicofisico era la Lazio».

ERIKSEN – Sabatini sulle difficoltà di Christian Eriksen all’Inter. «Come ogni giocatore deve adattarsi al gioco del suo allenatore, ma dire che sia diventato un problema dell’Inter è l’anticalcio».

SERIE A – Sabatini sulla conclusione del campionato di Serie A. «Sono per concludere il Campionato ed una quarantena ridotta rispetto ai 14 giorni. E in caso di nuovo stop sono per la cristallizzazione con la media punti».