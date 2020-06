Consiglio FIGC in corso: linea Gravina verso la...

Consiglio FIGC in corso: linea Gravina verso la vittoria? – SM

Il Consiglio FIGC che dovrà prendere una decisione definitiva su come organizzare i campionati. La Serie A è sulle barricate, ma si va verso la vittoria della “linea Gravina”. Il punto di Pietro Pinelli in collegamento per “Sport Mediaset”

LINEA GRAVINA – La Lega Serie A tenta le barricate, ma dovrebbe passare la linea del presidente federale Gabriele Gravina che può contare sull’appoggio di Lega Pro e Dilettanti: «Sarà un pomeriggio lungo, il consiglio è iniziato alle 12 e vede presenti tutte le componenti federali tranne gli arbitri. Si è capito quale sarà l’argomento principe, il documento della Lega Serie A che vuole bloccare le retrocessioni. Il voto di Lega Pro e Serie D sarà a favore della FIGC, fanno 8 voti con la maggioranza a 11, la vittoria della FIGC sarà schiacciante e alla fine dovrebbe passare il lodo Gravina».