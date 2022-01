UFFICIALE − Ullmann al Venezia. Squadra di Zanetti sabato contro l’Inter

Il Venezia ha chiuso per l’acquisto di Ullmann. Il giocatore austriaco è stato ufficializzato dal club lagunare che sabato arriverà a San Siro per affrontare l’Inter in Serie A

COMUNICATO − “Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Rapid Vienna il terzino sinistro austriaco Maximilian Ullmann. Ullmann, 25 anni, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al termine della stagione 2023/24″.

Fonte: veneziafc.it