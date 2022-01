Milan-Spezia, il Codacons: «La ripetizione è possibile». Ma è una follia

Ieri la Serie A ha vissuto un momento brutto, quello del Milan contro lo Spezia. I rossoneri che si sono visti annullare un gol regolare dall’arbitro Serra. I rossoneri poi hanno perso 2-1 ma l’errore del direttore di gara rimane eccome. Secondo il Codacons la ripetizione può avvenire.

RIPETIZIONE – «Si tratta senza dubbio alcuno, di un errore tecnico clamoroso ma commesso in buona fede dall’arbitro Serra, come testimoniato anche dalla reazione in campo del Direttore di gara che si è immediatamente scusato con i giocatori rossoneri. Ma purtroppo quell’errore ha finito con il condizionare enormemente la partita» spiega il Presidente del Codacons, Marco Donzelli. Secondo quanto scrive il Codacons è possibile la ripetizione dell’incontro per errore tecnico qualora l’arbitro ammetta lo stesso nel rapporto di gara e se questo abbia avuto un’effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara. Due circostanze che nel caso di Milan-Spezia che esistono entrambe. Nel mondo del calcio ci sono dei precedenti di gare ripetute per gravi errori tecnici. «Chiederemo – prosegue Donzelli – formalmente alla Figc la ripetizione della partita, a tutela del regolare svolgimento della competizione sportiva e dei tifosi, i quali hanno diritto ad assistere ad uno spettacolo sportivo esente da errori tecnici». Uno scenario che sembra molto surreale e quasi impossibile. Ma nel calcio, mai dire mai.