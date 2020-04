Turrini: “Lautaro Martinez-Barcellona, Inter non puÃ² farci nulla! Marotta…”

Turrini: “Lautaro Martinez-Barcellona, Inter non può farci nulla! Marotta…”

Intervistato ai microfoni di “Calciomercato.com”, il giornalista Leo Turrini ha parlato del possibile trasferimento di Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona

ADDIO – Queste le parole del giornalista Leo Turrini sulla possibile partenza di Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona. «Argentino destinato ai blaugrana? Beh, l’Inter non può farci niente». Come niente? «È la clausola, bellezza. Il Napoli poté fermare Higuain quando lui voleva la Juventus? No. Idem l’Atletico Madrid con Griezmann. Se Martinez vuole vestirsi di azulgrana, ti saluto e sono, per dirla con il commissario Montalbano».

SOSTITUTO – Turrini sul possibile erede dell’ex Racing. «Non lo so proprio. Io comunque se fossi in Marotta tenterei di spiegare all’argentino che non sempre il Barcellona è il paradiso in terra. Guarda Coutinho, Dembele, lo stesso Griezmann. E se uno ha memoria può citare pure l’Ibrahimovic di dieci anni fa».

Fonte: Daniela Bertoni – Calciomercato.com