Szoboszlai, corsa a tre: c’Ã¨ anche l’Inter. Milan ha una carta, Lazio avanti

Szoboszlai, corsa a tre: c’è anche l’Inter. Milan ha una carta, Lazio avanti

Uno dei prospetti più interessanti e seguiti nel panorama internazionale è Dominik Szoboszlai. Su di lui è forte l’interesse della Lazio, ma secondo “Il Corriere della Sera” c’è da registrare anche un interesse di Inter e Milan

BAGARRE – Le prossime settimane saranno cruciali per il futuro di Dominik Szoboszlai. Il 19enne ungherese del Salisburgo è da tempo seguito dalla Lazio: la scorsa estate il centrocampista era stato individuato come il sostituto di Sergej Milinkovic-Savic, qualora il serbo avesse lasciato la Capitale. Non se ne fece nulla, ma ora la pista è tornata a essere calda. Sul giovane, però, ci sono anche Inter e Milan, pronte a insidiare i biancocelesti.

LA SITUAZIONE – Nonostante abbia più potere economico rispetto alle altre due, però, l’Inter parte leggermente indietro. I nerazzurri sembrano infatti concentrati su altri obiettivi, dal momento che a centrocampo abbondano le risorse per Antonio Conte. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 15/20 milioni di euro: il Milan potrebbe tentare l’affondo soprattutto se dovesse arrivare Rangnick, colui che ha cresciuto proprio Szoboszlai a Salisburgo da respondabile tecnico del club. Il progetto Lazio è però più allettante per il giocatore rispetto ai rossoneri: i biancocelesti giocheranno con ogni probabilità in Champions League e il giovane potrebbe crescere con calma all’ombra di Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In attesa di prendere il testimone del serbo, destinato prima o poi a lasciare Roma.

Fonte: Corriere.it