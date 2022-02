Trevisani: «Per il Milan perdere con l’Inter pericoloso. Non può sbagliare»

Trevisani ribalta un po’ le valutazioni sul derby e indica nel Milan la squadra con la maggiore necessità di vincere alle 18 contro l’Inter. Il giornalista Mediaset, intervistato da Milan News, presenta i temi della stracittadina.

CLASSIFICA DA INDIRIZZARE – Riccardo Trevisani vede il derby odierno più decisivo per il Milan: «Se perde, sì. Non credo possano esserci dubbi. Se dovesse pareggiare o vincere sarebbe ancora tutto aperto con tante partite da giocare. La sconfitta, in un certo senso, potrebbe essere pericolosa… Perdere un’eventuale sfida come quella con l’Inter potrebbe rivelarsi molto difficile da gestire anche nella lotta per i quattro posti Champions League. Ecco perché i rossoneri non possono sbagliare».

I VALORI – Per Trevisani l’Inter ha una rosa migliore del Milan: «Come completezza di organico penso proprio di sì. In ogni caso io non sono di quelli che denigrano la rosa del Milan, anzi. Ritengo che i rossoneri e il Napoli abbiano avuto tanti contrattempi traducibili negli infortuni che hanno finito per pregiudicarne il cammino. Se a queste due squadre vengono meno quattro, cinque elementi chiave allora diventa ancor più complicato».

Fonte: milannews.it – Peppe Gallozzi