Prima Pagina IN Edicola: Inter-Milan ad alta tensione, finale a San Siro!

CORRIERE DELLO SPORT

La finale di San Siro. La Serie A riparte con il derby di Milano: trentottomila spettatori, terreno rifatto. Inter-Milan è il festival scudetto: Inzaghi può prendere il largo. Simone con la formazione tipo: «Decideranno gli episodi». A Pioli mancano Ibrahimovic e Rebic: «È la partita che pesa di più».

TUTTOSPORT

Vale tutto! Inter-Milan ad alta tensione. Inzaghi vuole consolidare la fuga, Pioli alimentare le ambizioni scudetto: «Ho in mente un fioretto».