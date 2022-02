Pedullà: «Inter strafavorita? Nel derby non esiste! Rigorista? Uno al 60%»

Pedullà rigetta la definizione di Inter più che favorita per il derby delle ore 18 contro il Milan. In collegamento da Roma per Aspettando il weekend su Sportitalia, il giornalista parla di come arrivano i nerazzurri e della questione rigorista dopo le parole di Inzaghi in conferenza stampa (vedi articolo).

STRACITTADINA – Alfredo Pedullà comincia la sua analisi sul derby parlando di chi sarà l’eventuale rigorista per l’Inter: «60% Hakan Calhanoglu, 40% Lautaro Martinez. Arriva meglio l’Inter? Strafavorita no, ma è favorita. Non voglio fare pronostici, ma è favorita. Uno strafavorito in un derby non esiste: le assenze nel Milan esistono, puoi dire tutto ma Zlatan Ibrahimovic è sempre Ibra. Fikayo Tomori è convocato ma non gioca da tanto tempo, in un derby tutto questo strafavorito non lo vedo. L’Inter in questo momento ha la rosa al completo e una marcia in più».