Trevisani: «Lukaku e Mkhitaryan per i cileni, sarà meglio ora l’Inter?»

Trevisani vede l’Inter molto migliorata rispetto alla passata stagione, dove per esempio c’erano Vidal e Sanchez al posto di Mkhitaryan e Lukaku. Il giornalista si è espresso nella trasmissione Pressing Serie A, su Italia 1.

MIGLIORATI IN TANTO – Riccardo Trevisani fa notare come l’Inter abbia gestito gli infortuni di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku senza perdere dal punto di vista dei risultati (quantomeno nell’ultimo mese): «La loro assenza poteva essere un problema. Lukaku l’Inter non l’ha mai visto, non è ancora in condizione ed è un giocatore fondamentale. L’Inter l’anno scorso senza Brozovic non faceva tre passaggi di fila e non vinceva una partita, ora non succede niente. Questo perché gli arrivi di Henrikh Mkhitaryan eccetera: Alexis Sanchez e Arturo Vidal sono stati cambiati con Lukaku e Mkhitaryan, sarà meglio? Francesco Acerbi ha preso il posto di Andrea Ranocchia, Simone Inzaghi ha scelto e deciso e la squadra ha incominciato ad andare dritta per dritta. Questa sembra l’Inter di novembre dell’anno scorso, che per due mesi ha incantato e poi si è spenta».