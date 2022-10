Baldini, Inter: «Barella? Assomiglia molto a Tardelli. Speriamo che…»

Baldini commenta l’ottimo momento di Barella, che in Inter-Sampdoria ha firmato il raddoppio nerazzurro. L’ospite di “La Domenica Sportiva” sottolinea la somiglianza del centrocampista interista con quella di un ex calciatore italiano. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore nello studio di Rai 2.

SOMIGLIANZA – Silvio Baldini elogia la prestazione di Nicolò Barella (vedi focus) in Inter-Sampdoria. L’allenatore, ospite di Rai 2, afferma: «Barella è un grande giocatore, anche in ottica Nazionale. Assomiglia molto a Marco Tardelli. Questo è un grande complimento per il centrocampista dell’Inter. Speriamo anche che riesca a vincere quello che ha vinto lui». Baldini conclude così il suo intervento, nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva”, sull’autore del secondo gol nerazzurro nell’ultimo match di Serie A.