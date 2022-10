Sconcerti: «Conte di nuovo alla Juventus? Richiederebbe quanto chiesto all’Inter»

C’è qualcuno che ha ipotizzato un ritorno di Conte alla Juventus al posto di Allegri per la prossima stagione. Sconcerti, collegato con Pressing Serie A su Italia 1, non è così sicuro complice anche l’esperienza dell’allenatore all’Inter.

CHI IN PANCHINA? – Così Mario Sconcerti: «È chiaro che la Juventus, che non è a fine ciclo ma l’ha già finito un paio d’anni fa, in questo momento non ha proprio squadra. Non può fare due scommesse: un nuovo mercato azzardato e un nuovo allenatore magari dall’estero. Secondo me devono trovare un qualche cosa di concreto, che risulti qualcosa immediato. Sotto quest’aspetto Antonio Conte è la soluzione migliore, ma è molto chiaro: chiederebbe molte cose alla Juventus. Non per il suo ingaggio, che è alto, ma quelle che ha chiesto all’Inter che non le aveva. Mi sembra certamente una cosa possibile, ma molto complessa».