Trevisani: “Inter, il problema non Ã¨ Lautaro Martinez! In Europa League…”

Trevisani: “Inter, il problema non è Lautaro Martinez! In Europa League…”

Riccardo Trevisani, giornalista sportivo e telecronista di “Sky Sport”, ha analizzato il sorteggio per l’Inter in Europa League che, dovesse passare il turno con il Getafe, incontrerà ai quarti di finale Bayer Leverkusen o Rangers (con i tedeschi che hanno vinto l’andata degli ottavi per 1-3 a Glasgow)

SORTEGGIO EUROPEO – Il telecronista di “Sky Sport” ha commentato il sorteggio di Europa League per l’Inter e le possibilità dei nerazzurri di arrivare a sollevare il trofeo: «Il sorteggio sfortunato per l’Inter è stato proprio quello scorso, quando ha trovato il Getafe. Mai avrei pensato che sarebbe dovuta essere l’Europa League a dover salvare la stagione dei nerazzurri. Il problema dei nerazzurri adesso non è solo Lautaro Martinez, anzi, stanno giocando male tutti. Il Bayer Leverkusen è una squadra di grande talento, ma molto discontinua. L’Inter di inizio campionato ce la può tranquillamente fare, ma quella di adesso potrebbe avere delle difficoltà».

SITUAZIONE ATTUALE – Trevisani ha poi analizzato il momento attuale dell’Inter e di alcuni giocatori che stanno deludendo: «L’uomo migliore al momento è Sanchez, la difesa non sta girando e Handanovic sta parando solo il parabile. De Vrij secondo me sta accusando le partite ogni tre giorni. Facile prendersela con Lautaro Martinez che sbaglia il rigore, ma bisogna guardare tutto a 360 gradi. Conte è un grandissimo allenatore, l’unica cosa che al momento lascia un po’ stupiti è che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere l’Inter al quarto posto a sette giornate dal termine del campionato».