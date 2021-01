Trevisani: «Inter, mai una cosa normale. A gennaio sempre in testa»

Riccardo Trevisani ritiene che l’andamento dell’Inter sia folle, ma con una certezza: un mese di gennaio negativo. Questo, purtroppo, capita da anni e dopo il 6-2 al Crotone i nerazzurri si sono fermati. Il giornalista, nel corso di “Sky Saturday Night”, ha parlato dell’avvicinamento alla sfida con la Juventus, che commenterà dal Meazza.

STILI DIVERSI – Secondo Riccardo Trevisani le due rivali di stasera nel derby d’Italia hanno poco in comune: «Inter e Juventus sono completamente per gusti opposti. La Juventus è risultato, vincere è l’unica cosa che conta, e squadra molto lineare. A parte quella con l’Atlético Madrid, 2-0 e 3-0, è difficile ricordare dei ribaltoni o delle cose diverse: è una squadra più ragionata. L’Inter è la famosa pazza, non c’è mai una cosa normale: ogni campionato, negli ultimi anni, è arrivata in testa a gennaio e ogni gennaio che si rispetti ha smesso di vincere. Tanto è vero che l’Inter non fa tre gare senza vincere da gennaio 2020: adesso ha il 2-2 con la Roma e il 2-1 con la Sampdoria, se non batte la Juventus fa la terza gara consecutiva senza vincere a gennaio. Non c’è il mercato, ma c’è la problematica della società in vendita: all’Inter ce n’è sempre qualcuna, alla Juventus no».