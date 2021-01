Padovan: «Inter e Juventus stili di gioco non diversi. Rivalità su basi simili»

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan

Padovan trova delle affinità fra Inter e Juventus, nonostante la grande rivalità che sarà ribadita anche questa sera nel derby d’Italia. Il giornalista, ospite di “Sky Saturday Night”, ha messo a confronto le due società anche con un’accezione storica.

IL PARAGONE – Derby d’Italia questa sera al Meazza, di fondamentale importanza per le sorti della classifica. Giancarlo Padovan non si sbilancia in un pronostico, ma prova ad analizzare l’identità delle due squadre: «Non è che hanno sempre giocato in maniera opposta. Gli stili di gioco non sono poi così diversi, nemmeno nella storia. Non è che l’Inter è stata la squadra del bel gioco: è stata la squadra del contropiede. E la Juventus non è mai stata la squadra che ha rubato l’occhio al critico: è sempre stata molto pragmatica. Come stili sono molto più affini, la grande diversità è nel loro popolo. Se noi andassimo a vedere la prima Inter di Massimo Moratti è abbastanza simile come gioco e come solidità alla Juventus, tanto è vero che nasce una rivalità forte. Ma su basi simili: Agnelli-Moratti, le grandi famiglie dell’alta borghesia italiana».