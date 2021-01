Inter-Juventus, dal derby d’Italia risposte necessarie. Troppo senza vincere

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Inter-Juventus è il big match di oggi in Serie A: alle ore 20.45 appuntamento imperdibile al Meazza. I nerazzurri ci arrivano con quattro punti (e una partita) in più rispetto ai bianconeri, ma gli ultimi risultati negativi in campionato (e nei precedenti) impongono un cambio di rotta se si vuole vincere.

PROVA DEL NOVE – Inter-Juventus arriva nel mese critico per eccellenza dei nerazzurri: gennaio. Anche quest’anno, nonostante il 2021 sia cominciato col 6-2 al Crotone, c’è stato il calo: un punto nelle successive due partite. Il Milan si è portato a +3 e domani avrà la morbida trasferta di Cagliari, la Juventus ha ripreso cinque punti in due giornate rifacendosi sotto. Serve dare un segnale, pesante, al campionato: può arrivare solo vincendo in questo scontro diretto. Sono passati quattro anni e altrettanti mesi quasi esatti (17 settembre 2016, 2-1) dall’ultimo successo nel derby d’Italia, un’eternità. Per una squadra che vuole tornare a primeggiare questa doppia tendenza negativa va cancellata stasera, per forza. Trovare i tre punti rilancerebbe l’Inter e affosserebbe i rivali, altrimenti la classifica sarebbe rimescolato: e questa seconda ipotesi è da evitare.

SCELTE DECISE – Difficile ci siano sorprese di formazione per Antonio Conte in Inter-Juventus. Il tecnico, fin qui sempre sconfitto da allenatore contro il suo passato (quattro su quattro), ritrova anche Stefano Sensi dopo i problemi di Firenze. Nessuna difficoltà dai tempi supplementari di martedì (per entrambe), la squadra è pronta all’appuntamento. Arturo Vidal può avere la meglio su Roberto Gagliardini: l’altro grande ex si è finalmente sbloccato e ha “promesso” di non fermarsi più, fare gol ai bianconeri potrebbe rilanciarlo. Così come Romelu Lukaku, pure lui a secco in questo tipo di sfide. Si attendono novità sui tamponi per Alex Sandro e Juan Guillermo Cuadrado, in modo da capire le scelte di Andrea Pirlo (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19 il countdown vero e proprio a Inter-Juventus, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).