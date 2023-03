Trevisani: «Inter, alta percentuale Champions League! La più completa»

Trevisani fa le carte alla corsa Champions League e destina all’Inter la percentuale più alta di qualificazione. Il giornalista si è espresso nel corso di Sport Mediaset Monday Night su Italia 1.

LA VALUTAZIONE – Dando per certo il Napoli, Riccardo Trevisani si sposta sui posti dal secondo al quarto: «All’Inter darei un 80%. Ha la rosa per competere, anche l’anno scorso è arrivata al secondo posto. Credo che sia quella con più possibilità, un 80% per la squadra di Simone Inzaghi che ha probabilmente la squadra più completa. La Lazio è veramente sorprendente, 48 punti e la vittoria col Napoli è lì a dimostrarlo: un 50% di arrivare in Champions League c’è. La Roma è sorprendente come la Lazio, ma anche altalenante: un 50% anche per i giallorossi. Il Milan rispetto all’anno scorso in campionato sta certamente deludendo: sicuramente è una squadra che, avendo lo scudetto sul petto, non possiamo non considerare. Almeno un 60%. L’Atalanta non ha le coppe ma sa come andare in Champions League e le sue chances se le giocherà fino all’ultima giornata: 35%».

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale