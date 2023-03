Prima Pagina IN Edicola: De Laurentiis ne ha per tutti, attacca Zhang!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Niente sull’Inter in prima pagina.

TUTTOSPORT

De Laurentiis, altre bombe! «Zhang sembra un cane bastonato». Il patron del Napoli ne ha per tutti e rilancia: «Puntiamo alla doppietta scudetto-Champions League».

