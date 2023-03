Inter, con il Lecce arriva una conferma. Senza imporre ritmi alti…

L’Inter ha vinto e convinto contro il Lecce, ma ha lasciato punti alle spalle nelle settimane precedenti. La partita del weekend ha confermato che i nerazzurri hanno bisogno di imporre il proprio gioco, un ritmo alto al match.

VELOCITÀ – La velocità, quella mancata a Bologna e ritrovata con il Lecce. L’Inter pecca assolutamente di estro, di giocatori che sappiano dribblare e creare superiorità numerica: questo è più che chiaro da anni ormai, già con Antonio Conte si parlava del problema. Questo però impone ai nerazzurri di eccellere in altro: i ritmi di gioco. Senza imporre la propria velocità nella manovra, nel pressing e nella corsa generale la squadra meneghina fa tremenda fatica. La partita di Bologna lo ha confermato, così come quella di San Siro contro i salentini. Con Hakan Calhanoglu in regia si è riusciti a trovare la giusta via per gestire l’offensiva e colpire con azioni veloci: il primo gol è frutto di una ripartenza con palla avanti e indietro, partita da Lautaro Martinez e Robin Gosens e conclusa da Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan.

Inter, problemi di velocità

DIFETTI – Non riuscire a risolvere partita in altra maniera è sicuramente un difetto importante. La mancanza di estro e creatività è anche il motivo per cui l’Inter non riesce mai a ribaltare le partite da situazioni di svantaggio. Le colpe non sono tutte di Simone Inzaghi in quelle circostanze: contro squadre chiuse si fa fatica a trovare l’occasione giusta, il sistema di gioco ha poco valore. Contro il Lecce la squadra del tecnico piacentino è riuscita a imporsi, dominando e gestendo alla sua velocità, cosa non riuscita a Bologna. I ragazzi di Thiago Motta hanno pressato in modo asfissiante ed è stato un caso il pari a fine primo tempo. I rosso-blu hanno trovato il vantaggio proprio nel momento di massima difficoltà, quando l’Inter era riuscita a uscire fuori e giocare in tranquillità palla al piede.

