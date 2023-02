Trevisani consiglia: «Inter, sfidare il Porto come se fosse una partita ‘secca’!»

Riccardo Trevisani dagli studi di Sportmediaset ha espresso la sua opinione in vista degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Inter e Porto, con un consiglio particolare ai nerazzurri.

SCONTRO DIRETTO – Trevisani consiglia alla squadra allenata da Simone Inzaghi: «L’Inter in Champions League deve pensare che quella con il Porto sarà uno scontro diretto, una partita secca. Non esiste campionato in quel momento. E sulla partita secca l’Inter quest’anno ha fatto molto bene con il Barcellona e Napoli. Tutti gli scontri diretti sono stati importantissimi, anche contro il Milan tra Riad e campionato. Sembra una squadra senza difetti, però poi ce li ha e come. Sta ritrovando i giocatori ed entusiasmo. Il Porto è una squadra rognosa, sarà un avversario abbordabile ma da capire che Inter vedremo».