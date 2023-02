Paventi: «Lautaro Martinez punto fermo dell’attacco dell’Inter. A Marassi…»

Andrea Paventi, dagli studi di SkySport24, parla di Lautaro Martinez e della situazione dell’attacco nerazzurro in vista del prossimo impegno contro la Sampdoria

LAUTARO E CHI? – Ecco il commento di Andrea Paventi riguardo a Lautaro Martinez e a chi tra Dzeko e Lukaku potrebbe affiancarlo in vista del prossimo match contro la Sampdoria: «Lautaro è imprescindibile per l’Inter. Va incontro alle esigenze della squadra, facendo anche lavoro sporco. Ormai è un attaccante completo. La differenza con il passato si vede di partita in partita. Bisogna capire chi avrà affianco a Marassi. Crescono le quotazioni di Lukaku, ma Dzeko rimane sempre una scelta valida».