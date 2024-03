Le tre fasi dell’Inzaghi interista! Verso l’Olimpo e i suoi miti − CdS

Simone Inzaghi sta riscrivendo la storia dell’Inter. Il tecnico piacentino viaggia forte verso l’Olimpo dei grandi allenatori nerazzurri. Tre miti da raggiungere.

L’UOMO DEL MOMENTO − Inzaghi sta chiudendo il suo cerchio vincente all’Inter. E punta direttamente all’Olimpo dei grandi allenatori interisti. Simone è a meno uno dal tripletista José Mourinho, capace di portare a casa sei trofei in due anni, e a meno due da Roberto Mancini ed Helenio Herrera, che hanno vinto sette trofei con l’Inter. Inoltre, considerando la media punti generale, limitandosi però ai tecnici con almeno 100 panchine nerazzurre, Inzaghi in realtà è già in vetta, con 2,17 a partita. Dietro di lui i soliti, ovviamente, Mourinho, Mancini e quindi Conte. Appunto Conte. E’ da lì che la carriera di Inzaghi all’Inter ebbe inizio. Un percorso da dividere in tre fasi. Il primo anno con la vittoria di due trofei, ma col fardello del mancato scudetto. Il secondo, contraddistinto da 12 sconfitte in campionato, ma dal clamoroso e decisivo exploit in Champions League. Infine, il terzo anno, con Inzaghi senza limiti e verso la conquista del suo primo Scudetto in carriera. La sua Inter ora fa paura al mondo ed è apprezzata dal mondo. Simone è l’uomo del momento, colui che tra pochi mesi salirà sul tetto dei grandi allenatori nerazzurri e da cui potrebbe ancora guardare tutti dall’alto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno