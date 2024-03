No all’Inzaghi british, sì al rinnovo con l’Inter: due i capisaldi! – TS

Simone Inzaghi sempre più nel mirino del Manchester United. L’allenatore dell’Inter però resta concentrato sul suo lavoro e come spiega Tuttosport guarda con fiducia al rinnovo con i nerazzurri.

LAVORO – Ormai è noto come il Manchester United abbia puntato tutto sul nome di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Dall’altro lato però, tutti sanno come Inzaghi sia sinceramente affezionato all’Inter e fino ad oggi intende continuare sulla strada all’ombra della Madonnina. Archiviati gli obiettivi di stagione, tra l’Inter e il tecnico si inizierà a parlare di rinnovo. Visti anche i risultati raggiunti, con uno scudetto alla portata – come ricordato da Pioli – il peso specifico dell’allenatore nella trattativa per il prolungamento del contratto sarà molto più rilevante che nel recente passato. Al netto dell’adeguamento economico – spiega Tuttosport – difficile che Inzaghi possa accettare un solo anno di rinnovo, quindi fino al 2026, e dunque ritrovarsi alla fine della prossima stagione di nuovo in scadenza.

RICHIESTE – Simone Inzaghi non è mai stato Conte. Ma questa volta c’è una richiesta in particolare, come svelato spesso. Il tecnico piacentino chiede più riconoscimento per il suo staff, quello stesso staff che quasi un anno fa era stato sfiduciato. L’altra garanzia invece, riguarda il mercato. Dopo Istanbul Inzaghi aveva chiesto di tenersi i big e ha perso metà squadra. Proprio su questo ad Inzaghi andranno fornite garanzie da parte della proprietà. Anche perché, con una Champions League allargata e il Mondiale per Club, la rosa andrà sicuramente allungata.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino