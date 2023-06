Torino-Inter, Mkhitaryan resta a Milano. Inzaghi e i dubbi sulla finale – SM

A meno di dieci giorni dalla finale di Champions League i dubbi di Inzaghi sono molteplici. Prima, però, c’è Torino-Inter (vedi probabile formazione), con l’indisponibilità di Mkhitaryan. Queste le ultime di Sportmediaset sui nerazzurri.

CONDIZIONE – È partito ufficialmente il conto alla rovescia per la finale di Champions League. A Manchester City-Inter mancano nove giorni e i dubbi di Simone Inzaghi su chi schierare a Istanbul sono più che leciti. Sia perché prima della prova finale Europea manca ancora Torino-Inter ma anche e soprattutto perché le condizioni di un nerazzurro non sono ancora chiare. Ciò che è certo è che per l’ultima sfida di campionato Henrikh Mkhitaryan non partirà insieme alla squadra. Il centrocampista armeno rimarrà a Milano, insieme a Joaquin Correa, per continuare a lavorare a parte e a cercare di recuperare per il 10 giugno. Secondo quanto riporta Sportmediaset per la finale di Champions League è favorito a partire dal 1′ Marcelo Brozovic, rispetto a un Mkhitaryan che sarà, si spera, appena rientrato. Anche in fase offensiva Inzaghi riserva dei dubbi. Il ballottaggio è sempre fra Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Anche qui c’è uno dei due in vantaggio sull’altro: si tratterebbe questa volta dell’attaccante bosniaco.

Fonte: Sportmediaset – Marco Barzaghi