Torino-Inter, Inzaghi cambia due giocatori? La probabile formazione

Simone Inzaghi dovrebbe effettuare due cambi nella formazione in campo sabato per Torino-Inter, partita valida per la trentottesima giornata di Serie A.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, ci dovrebbero essere alcuni cambi da parte di Simone Inzaghi per Torino-Inter, partita valida per la trentottesima giornata di Serie A, rispetto alla formazione iniziale di Inter-Atalanta. Confermato Andre Onana in porta, in difesa Stefan de Vrij dovrebbe prendere il posto di Alessandro Bastoni. A centrocampo un solo cambio: sulla fascia sinistra Robin Gosens al posto di Federico Dimarco. In attacco confermata la coppia Romelu Lukaku–Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez

Fonte: SportMediaset.it