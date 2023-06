Inter, oggi la grigliata di fine anno con un occhio fisso a Istanbul

La stagione si avvicina alla conclusione, mancano due partite ma una è la più importante. I giocatori, lo staff e tutta l’Inter si è riunita ad Appiano Gentile per la solita grigliata di fine anno.

GIORNO OFF – Sono giorni di “riposo” fisico per i calciatori dell’Inter. La squadra e tutti i tesserati si sono riuniti ad Appiano Gentile per la classica grigliata di fine anno in casa nerazzurra. Mancano due gare alla fine della stagione, la prossima è sabato a Torino ma non è utile come la successiva. Il 10 giugno ci sarà la finale di Champions League ad Istanbul contro il Manchester City, Simone Inzaghi e i suoi si stanno godendo gli ultimi giorni “off” prima di tornare a lavorare a pieno regime. I tempi di matrimoni e pranzi finiscono, inizierà la settimana decisiva per la storia dell’Inter.