Tomori: Â«Scudetto obiettivo, nessun timore. Ci crediamoÂ»

Tomori: «Scudetto obiettivo, nessun timore. Ci crediamo»

Tomori Milan

Fikayo Tomori, nuovo acquisto del Milan che ha esordito nel derby di Coppa Italia contro l’Inter, nel corso della conferenza stampa di presentazione, ha parlato della lotta scudetto in Serie A.

LOTTA – Fikayo Tomori neo acquisto del Milan, parla a proposito delle chance scudetto della squadra rossonera: «Credo allo scudetto. Sono arrivato al Milan mentre questi è primo in classifica. Lo scudetto è un obiettivo a cui dobbiamo aspirare e a cui tutti crediamo. Il campionato è un trofeo in più da aggiungere, non dobbiamo avere paura di dirlo. Ci crediamo tutti».