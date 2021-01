Mauro: Â«Ibrahimovic-Lukaku, ci vuole pena esemplare. Ruolo importanteÂ»

Mauro: «Ibrahimovic-Lukaku, ci vuole pena esemplare. Ruolo importante»

Lukaku – Ibrahimovic – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Massimo Mauro, intervenuto sulle frequenze di Radio 24, nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha espresso la sua opinione riguardo il litigio in campo avvenuto tra Ibrahimovic e Lukaku nel corso di Inter-Milan di Coppa Italia

PUNIZIONE – Queste le parole di Massimo Mauro: «Litigio Ibrahimovic-Lukaku? Lo svedese ha più responsabilità quando gioca, perché è seguito da milioni di persone. Per questo credo che la pena debba essere esemplare, perché chi è seguito ha più responsabilità. La pena deve essere proporzionata all’importanza di chi sbaglia. In campo capisco che si hanno i battiti accelerati e che si può perdere la testa, ma il ruolo è importante. La pena è importante, diventa un monito. La professione è cambiata anche per colpa del VAR, vista l’assenza dei tifosi che i giocatori capiscano che non possono essere maleducati in campo».