Tommasi (CAN): «Lautaro Martinez non simula! Rigore? Una sensazione»

Dino Tommasi, vicepresidente CAN, ha parlato della gestione di Ayroldi durante Inter-Genoa. Nella lente gli episodi di Barella e Lautaro Martinez.

IL COMMENTO − Dopo aver ascoltato l’audio del Var, ospite negli studi di Dazn per Open Var il vicepresidente della CAN Dino Tommasi: «Rigore Barella? Ayroldi ha sbagliato. La sensazione dal campo ci può stare perché c’è un intervento irruento dal campo. Bravo il Var a richiamarlo in revisione perché Frendrup arriva in anticipo. Ayroldi però non riesce a staccarsi dalla sensazione in campo. Doveva aprire la mente e visionare con più apertura le immagini. Quelle proposte evidenziavano l’intervento in anticipo di Frendrup. Era in anticipo e quindi pulito. Peccato di gioventù. Su Lautaro Martinez non era simulazione, ma il contatto era evidente. Doveva far giocare».