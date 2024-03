Barella e il rigore fischiato in Inter-Genoa: svelato l’audio del Var

CONTROLLO − Arriva l’audio del Var di Inter-Genoa per la partita della ventisettesima giornata di Serie A. In quella circostanza, Nicolò Barella ha ricevuto un rigore per il contatto con Frendrup. Questo il dialogo al VAR Paterna in diretta: «Vediamo un po’, ha fischiato il rigore. Questa è perfetta, si questa. Bravissimo questa. Un attimo solo Gio, per noi non è punibile. La prima, questa qua. La revearse. Ti consiglio l’OFR per valutare l’azione. Ti faccio vedere la dinamica».

SICURO − L’arbitro Giovanni Ayroldi appare però sempre sicuro: «Prende il pallone, ma non può intervenire così, prende il pallone e poi lo travolge. Una volta che tira… Il fatto che lui entri in quel modo. No Dani, per me questo è rigore. Fammene vedere un’altra. Lui non può entrare così, per me è calcio di rigore ragazzi. Non può entrare così».