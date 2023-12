Tiribocchi: «Inter, ecco perché Lautaro Martinez ha paura! Acerbi…»

Tiribocchi conosce la sensazione che prova un attaccante quando sbaglia un rigore e analizza ciò che succede a Lautaro Martinez in Inter-Bologna. L’ex attaccante italiano, ospite a “Costruzioni dal basso” su Radio TV Serie A con RDS, avanza anche una proposta per l’Inter

CAMBI DECISIVI – Dalla cabina di commento Simone Tiribocchi vede una partita ben giocata: «Devo dire che, oltre Inter-Bologna di Coppa Italia, ho avuto la fortuna di commentare anche la partita contro la Real Sociedad in Champions League, che era importante per il primo posto pur a qualificazione già ottenuta. L’Inter in Europa non se l’è giocata come ieri. L’Inter ha fatto la gara, il Bologna nella ripresa non ha superato la metà campo. Non ha creato occasioni clamorose ma c’è stato l’episodio del rigore: se Lautaro Martinez fa gol, la partita cambia. E la partita è cambiata diversamente. Thiago Motta ha usato i cambi in maniera giusta, alla fine, sapendo che ci sarebbe stata la possibilità dei supplementari con giocatori di gamba. Ed è quello che è successo. L’Inter va in vantaggio e arretra, dopo una partita intensa. Si è vista un’Inter vogliosa, che voleva vincere, perché sapeva dell’importanza della partita. Onore al Bologna, che prepara la partita bene e ne esce vincitore a San Siro. Non penso ci sarà un contraccolpo per l’Inter, comunque». La vede così Tiribocchi, che riflette praticamente lo stesso pensiero di Serse Cosmi sull’1-2 di Inter-Bologna.

Tiribocchi spiega la paura di Lautaro Martinez

PAURA DEL DISCHETTO – Tiribocchi, tra l’altro commentatore tecnico per Sport Mediaset proprio in occasione di Inter-Bologna, da ex attaccante affronta uno degli argomenti più spinosi in casa nerazzurra: «Simone Inzaghi sta cercando di fare rotazioni nel reparto più debole, cioè l’attacco, dove si nota la differenza quando giocano Lautaro Martinez e Marcus Thuram oppure Marko Arnautovic – che è in crescita – e Alexis Sanchez. Quando hai due giocatori così è normale. L’Inter deve investire a gennaio per rinforzare l’attacco ma è difficile inserire un nuovo profilo dietro ai due titolari. E non ci sono tante opzioni in giro. Lautaro Martinez anche contro il Bologna ha offerto una grande prestazione, poi il rigore sbagliato ha condizionato la sua partita. Ha numeri importanti negli errori dal dischetto, quindi quando sbagli tanto sei un perdente e ti senti così poco tranquillo quando vai a calciare. Lautaro Martinez sta benissimo ma quando mette la palla sul dischetto non è libero, lucido né pronto. Poi subentra la paura di tirare un rigore classico, che il portiere non ha problemi a parare. Per me è stato bravo Inzaghi a non sostituirlo, nonostante il dolore per l’infortunio. Lautaro Martinez sta crescendo in tutto e deve solo superare questa paura di calciare i rigori. Per come sta a livello emotivo, in questo momento all’Inter potrebbe batterli Francesco Acerbi i rigori!». Questa la soluzione proposta da Tiribocchi al problema rigori in casa nerazzurra.