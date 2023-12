Cosmi controcorrente: «Inter-Bologna va raccontata bene! Errore Ndoye beffa Audero»

Cosmi non accetta la sintesi fatta su Inter-Bologna di Coppa Italia e difende la prestazione nerazzurra offerta a San Siro. L’allenatore perugino, in collegamento con “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, si sofferma anche sugli episodi decisivi per la beffarda eliminazione



Il rocambolesco 1-2 difa scattareper le analisi fatte nel post-partita: «Non dico che vado controcorrente ma mi piace raccontare le partite per come sono e non per come finiscono, che alla fine è la cosa che conta di più nel calcio. L’, tutto sommato, anche nella gestione del turnover e della partita ha fatto l’Inter. Non ho visto una squadra in disarmo o che ha snobbato l’impegno, anche perché farlo davanti a 63mila persone è difficile (sorride, ndr). C’è stata la solita capacità dell’Inter per 90′, che ha quasi sempre giocato nella metà campo del, che non ha costruito niente di particolarmente pericoloso. L’Inter non ha costruito tantissimo ma sicuramente ha giocato di più. Ho visto giocare il Bologna molto meglio in altre situazioni, non è stata questa la sua miglior partita. C’è tutta l’enfasi di una vittoria in partita secca e con passaggio del turno. Tutto questo è da capire e accettare ma – oggettivamente – l’Inter ha sprecato quel calcio di rigore, che molto proabilmente avrebbe permesso di superare il turno. Ed è andata in vantaggio nei supplementari. Poi, a un certo punto, il Bologna è uscito fuori e non casualmente, perchè sono entrati i suoi due calciatori principali, che hanno trovato l’Inter un po’ sulle gmabe. Il Bologna nel finale è stato bravissimo a utilizzare al massimo le capacità tecniche dinegli spazi. Onore al Bologna, che ha compiuto un’impresa, ma io non ho visto un’Inter in disarmo, anzi». Questa la visione di Cosmi sul risultato di Inter-Bologna, un po’ bugiardo rispetto alle prestazioni offerte dalle due squadre.

Cosmi analizza Inter-Bologna di Coppa Italia

CONCOMITANZA DI SITUAZIONI – Cosmi analizza i due episodi decisivi di Inter-Bologna, partendo dall’azione che porta al gol-vittoria rossoblù: «L’Inter si è fatta trovare con un giocatore come Stefano Sensi che, per abilità e caratteristiche, non può affrontare un giocatore come Ndoye. Sensi oggettivamente non può fare nulla! Ma è straordinario il tunnel di Zirkzee a Francesco Acerbi, che ha aperto un’autostrada per l’inserimento di Ndoye. C’è anche un piccolo errore di Emil Audero, beffato dal movimento un po’ errato di Ndoye nel controllo. Pensava di poterla parare diversamente e invece si è trovato spiazzato dal controllo lievemente sbagliato dell’avversario. C’è stata anche una concomitanza di piccole situazioni che hanno fatto la differenza». Cosmi torna sull’errore dal dischetto che nega l’1-0 nei tempi regolamentari: «Lautaro Martinez ha nel carattere una delle sue qualità migliori, però sette rigori sbagliati su venti sono tanti. Si sta allineando un po’ a Jorginho nella Nazionale Italiana (ride, ndr). Anche se nella finale del Mondiale con la Nazionale Agentina il suo rigore l’ha segnato. Battute a parte, sarà sicuramente dispiaciuto e deluso, perché molto probabilmente sarebbe valso il passaggio del turno. E poi ci si è messo l’infortunio. Sono partite secche per le quali, se affrontate e giocate come l’Inter, non ci sono molte recriminazioni da fare». Così Cosmi sull’inaspettata uscita prematura dell’Inter dalla Coppa Italia.