Tielemans dopodomani sfiderà la Danimarca di Eriksen col suo Belgio. Intervistato da RTBF il centrocampista del Leicester City ha mandato un messaggio al centrocampista dell’Inter.

VICINANZA – Youri Tielemans racconta che lui, così come i suoi compagni del Belgio, hanno sofferto vedendo il malore di Christian Eriksen: «Prima della partita con la Russia è stato molto difficile per noi del Belgio, non ho nemmeno le parole per descriverlo. Ho seguito tutta la vicenda, ma non voglio entrare troppo nei dettagli perché è orribile conviverci. È stato davvero terrificante, poi durante la nostra partita si è fatto male Timothy Castagne (multiple fratture dopo uno scontro testa contro testa, ndr) e, con quello che era successso a Eriksen si può immaginare la reazione. Ma Castagne è rimasto cosciente per tutto il tempo che è rimasto a terra, lo abbiamo rassicurato e dopo lui ha rassicurato noi la notte. Speriamo si riprenda presto».

L’AVVERSARIO – Tielemans parla poi di Danimarca-Belgio e di cosa si aspetta giovedì (ore 18), sempre al Parken di Copenaghen: «Sono sicuro, conoscendo Kasper Schmeichel (compagno di Tielemans al Leicester City, ndr) che lotteranno per il loro compagno di squadra Eriksen. È una cosa abbastanza normale, toccherà a noi essere attenti. Sappiamo che hanno grandi qualità».

Fonte: RTBF