Thuram all-in, l’Inter rivuole la ‘Tikus mania’: triplo obiettivo! − CdS

Marcus Thuram ha avuto un evidente calo nell’ultimo mese e mezzo, ma ora vuole riprendersi l’Inter in quest’ultima volatona finale. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per ‘Tikus’, l’obiettivo è triplo.

SVEGLIA − Triplo obiettivo per Thuram, che vuole riprendersi l’Inter in questi ultimi due mesi di stagione. Scudetto, record di gol e titolarità al prossimo Europeo. Il figlio d’arte intende riprendere la marcia di un mese e mezzo fa. Il centravanti francese è a secco di reti dalla partita contro la Salernitana, vinta dall’Inter 4-0 lo scorso 16 febbraio. Nelle successive cinque partite, Thuram non ha trovato nessun gol, divorandosi anche l’1-1 a Madrid davanti Oblak nell’ottavo di finale di ritorno di Champions League. Anche con la Nazionale ha avuto una prestazione opaca contro la Germania, giocando da titolare, mentre col Cile è stato utilizzato solo 7′. Ora serve una sveglia. Thuram vuole il suo primo campionato in carriera, nonché il record personale di gol in una stagione. Lo scorso anno col Borussia Monchengladbach si era fermato a quota 16: 13 in campionato. Al momento, ha segnato 12 gol (10 in Serie A). Un eventuale boom in questo finale di stagione, gli potrebbe anche garantire la maglia da titolare al prossimo Europeo con la Francia.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.