Temporale Acerbi non passato: Inter doppiamente infastidita! − TS

Acerbi è stato assolto dal Giudice Sportivo in merito al caso Juan Jesus, ma l’Inter, sottolinea Tuttosport, è rimasta molto infastidita della vicenda. Il temporale non sarebbe ancora passato.

INFASTIDITA − Francesco Acerbi contro l’Empoli giocherà e lo farà quasi sicuramente fino al termine della stagione, poi si vedrà. Sì perché, evidenzia Tuttosport, il temporale sul giocatore nerazzurro non è passato del tutto. L’Inter è rimasta profondamente infastidita della vicenda e nonostante il supporto al suo giocatore, ha avuto diverse perplessità sull’atteggiamento dello stesso difensore. Oltre allo spinoso caso, il club ha avuto da ridire per la doppia uscita di Acerbi, prima in stazione a Milano all’indomani di Inter-Napoli, e poi per quella delle scorse ore. La società, fin da subito, aveva consigliata al difensore di tenere un basso profilo. Così non è stato. Il futuro di Acerbi rimane in bilico e alla fine della stagione si capirà il da farsi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini