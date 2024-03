Dumfries il sacrificato? L’Inter fa la conta tra giovani e prestiti! − TS

Il mercato dell’Inter di quest’estate, a meno di altri scenari, sarà nuovamente a zero: ossia un eventuale acquisto dovrà essere finanziato da un’eventuale cessione. Dumfries il vero sacrificabile, ma, come riferisce Tuttosport, occhio ai prestiti e ai giovani.

STRATEGIA − Denzel Dumfries sarebbe l’unico della scuderia dei big che l’Inter potrebbe decidere di far partire. L’obiettivo del club è quello di salvaguardare il suo patrimonio più luminoso: da Lautaro Martinez a Barella, passando per Bastoni, Pavard, Thuram e Frattesi. In vista della prossima finestra estiva di mercato e con una situazione societaria in divenire, la strategia del club dovrebbe rimanere quella dell’equilibrio e della sostenibilità: ossia mercato a zero. Per far entrare un giocatore servirà la cessione di un altro. Oltre a Dumfries, la cui quotazione è di circa 30-35 milioni di euro, l’Inter in estate dovrà fare i conti con i possibili prestiti rientranti alla base, compresi i giovani. Correa e Radu potrebbe ritornare. L’argentino, per essere riscattato dal Marsiglia (10 milioni di euro), dovrà conquistare un posto in Champions League (distante oggi 4 punti). Mentre il portiere rumeno ha giocato solamente cinque gare al Bournemouth. Difficilmente gli inglesi lo riscatteranno per 8 milioni. Poi, ci sono i vari giovani: da Carboni a Zanotti, fino a Pio Esposito e Filip Stankovic. L’Inter non ha intenzione di venderli. Punta, invece, a racimolare del denaro da Agoumé e Vanheusden, che potrebbero essere riscattati da Siviglia e Standard Liegi rispettivamente per 8 e 7 milioni. C’è pure Oristanio, col Cagliari che ha un diritto di riscatto pari a 4 milioni.

Fonte: Tuttosport – F.M