L’Acerbi gate allontana Raspadori dall’Inter! Ma avvicina un altro − CdS

Giacomo Raspadori piace tanto alla dirigenza dell’Inter per rafforzare l’attacco della prossima stagione. Ma il caso Acerbi-Juan Jesus non fa che allontanarlo da Milano. Dunque, sottolinea il Corriere dello Sport, è in rialzo un altro profilo.

PROBLEMA − Il caso Acerbi-Juan Jesus avrà degli strascichi anche sul mercato. Il rapporto tra Inter e Napoli è sempre più ai ferri corti. Dopo la clamorosa e infinita querelle, Aurelio De Laurentiis ha un pretesto in più per non vendere Giacomo Raspadori all’Inter. L’attaccante della Nazionale piace tanto ai dirigenti nerazzurri, che l’avrebbero messo nella propria lista come eventuale rinforzo della prossima stagione. Il patron del Napoli è pronto a fare muro e i motivi sono diversi. Il primo è appunto quello relativo al caso delle ultime settimane, al contempo De Laurentiis è da sempre molto restìo a vendere qualche suo giocatore ad una diretta rivale e il terzo motivo sembra riconducibile a Zielinski. Come riferisce il Corriere dello Sport, a Napoli non è andata giù la mossa di Marotta e Ausilio di strappare il polacco a zero ancor prima che finisse la stagione. Si abbassano dunque le quotazioni di Raspadori all’Inter, ma si potrebbero alzare quelle di Albert Gudmundsson. L’islandese del Genoa è l’altro nome nella lista. Il ‘genoano’ piace perché tecnico, giovane (26 anni), ma anche già maturo per il grande salto. Inoltre, il Grifone si potrebbe convincere spendendo molto meno e tramite qualche contropartita.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno