Supercoppa in Arabia, nonostante l’Inter! I motivi del ‘no’ − TS

La Supercoppa italiana si giocherà nuovamente in Arabia e con lo stesso format dell’ultima edizione. L’Inter è stata l’unica contraria, come spiega Tuttosport.

DI NUOVO − Nonostante la contrarietà dell’Inter, la Supercoppa italiana si giocherà a gennaio 2025 nuovamente in Arabia Saudita e con la formula della final four, ossia delle quattro squadre: vincitrice Scudetto, vincitrice Coppa Italia, seconda classificata in campionato e finalista perdente della coppa nazionale. Il club nerazzurro da tempo aveva argomentato la sua tesi legittima sull’eventualità di cambiare il format. Infatti, l’Inter protestava sul troppo ed eccessivo intasamento del calendario. La Supercoppa si giocherà appunto a gennaio e in quel mese ci saranno, oltre la Serie A e la Coppa Italia, anche due partite del girone della nuova Super Champions League. L’Assemblea della Lega ha deciso per il sì all’Arabia, troppo ghiotto il bottino da 23 milioni di euro. In Lega, rimane comunque alta la tensione sul tema calendario e sulla riduzione del campionato da 20 a 18 squadre. Tesi, quest’ultima, dibattuta dalle big: Inter, Juventus, Roma e Milan ma osteggiata dalle altre 16.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi