Acerbi in bilico, l’Inter osserva tre difensori: c’è un preferito − CdS

Nonostante l’assoluzione il futuro di Francesco Acerbi all’Inter rimane in bilico. La tenuta atletica e le 36 primavere non giocano a suo favore. Come riferisce il Corriere dello Sport, il club monitora tre difensori.

LA LISTA − Tris d’assi per l’Inter: Alessandro Buongiorno, Perr Schuurs e Jaka Bijol. Il futuro di Acerbi, nonostante l’assoluzione dopo il caso Juan Jesus, rimane comunque in bilico. Il difensore della Nazionale ha 36 anni e una tenuta atletica non più integra. Quest’anno, infatti, è stato colpito da ben due infortuni al soleo della gamba destra, restando fuori complessivamente due mesi. Anche il suo sostituto naturale, Stefan de Vrij, è ormai avanti con l’età, quindi sembra legittimo che l’Inter osservi il mercato. Buongiorno, Schuurs e Bijol potrebbero fare al caso dell’Inter per vari motivi: giocano in una difesa a tre come centrali, sono giovani e al contempo possono anche adattarsi a più ruoli. Il preferito è il capitano del Torino, che però ha un costo vicino ai 40 milioni di euro. Costa meno l’altro torinista, intorno ai 25 milioni di euro, già cercato la scorsa estate dall’Inter come eventuale alternativa a Pavard. E’ alle prese però con un gravissimo infortunio al crociato. Infine, c’è Bijol. Il centrale dell’Udinese sicuramente ha un costo inferiore agli altri due e con l’Udinese si potrebbe trovare un accordo con formule più articolate.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno