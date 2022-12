Thohir: «Mihajlovic e gli scudetti all’Inter, un leader rispettato da tutti»

Erick Thohir, ex presidente dell’Inter, ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic dopo la sua scomparsa, sottolineando quanto di buono fatto in Serie A da allenatore e da ex giocatore nerazzurro. Di seguito il messaggio pubblicato su Instagram.

RISPETTATO DA TUTTI – Thohir ricorda con ammirazione Sinisa Mihajlovic: «Ricordo il successo di Mihajlovic all’Inter. Anche quando non era più giovane, era un leader che ha accompagnato i suoi compagni alla conquista dei due scudetti consecutivi nelle stagioni 2005-2006 e 2006-2007. Miha era ammirato non solo per i suoi calci di punizione, ma era il difensore serbo più rispettato dai migliori attaccanti della Serie A. Mihajlovic ha stabilito dei record che lo hanno reso il miglior difensore della Serie A. Il suo nome sarà sempre ricordato come uno dei più grandi terzini che hanno mai giocato in Serie A. Ciao Miha».