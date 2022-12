Inter per Natale fa visita ai reparti di pediatria degli ospedali milanesi

L’Inter ha dedicato un pensiero speciale ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali milanesi. Lo splendido gesto del Club nerazzurro in collaborazione con Hisense, Santa Margherita e Locauto.

PENSIERO SPECIALE – Anche quest’anno l’Inter ha dedicato un pensiero speciale ai bambini ricoveri nei reparti di pediatria degli ospedali milanesi. Lo rende noto lo stesso Club nerazzurro all’interno di un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. “Anno dopo anno, nel Natale nerazzurro c’è una tradizione che non manca mai: un pensiero speciale dedicato ai piccoli pazienti e al personale dei reparti di pediatria degli ospedali milanesi e della periferia. Quest’anno, grazie alla collaborazione con Hisense, Official Partner dell’Inter, le pediatrie del territorio riceveranno delle TV per le sale giochi dei reparti“.

DUE DELEGAZIONI – La nota della Società nerazzurra prosegue. “Alcune di queste, nella giornata di giovedì 15 dicembre, sono state portate personalmente da due delegazioni nerazzurre che si sono recate al Centro Maria Letizia Verga di Monza e al Policlinico di Milano insieme ai giocatori della Prima Squadra Henrikh Mkhitaryan e Francesco Acerbi, per condividere un momento speciale insieme ai bambini ricoverati. Oltre alle TV, consegnate dal CEO di Hisense Italia Gianluca Di Pietro, Santa Margherita – Official Wine Supplier – ha offerto il Valdobbiadene Prosecco Superiore Inter Collection per il brindisi con medici e infermieri mentre Locauto, Official Rent-a-Car, ha fornito i pulmini per gli spostamenti. Gli Azionisti di Minoranza Inter hanno infine donato a ciascun bambino ricoverato una tazza della collezione Inter Xmas. Un lavoro di squadra per portare avanti una tradizione speciale: regalare un momento di gioia che possa rallegrare la permanenza in ospedale di tanti bambini“.

Fonte: Inter.it