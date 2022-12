FOTO – La FIFA omaggia l’Inter: «I giocatori sono stati un pilastro nelle finali!»

La FIFA ha omaggiato l’Inter (e il Bayern Monaco), le uniche due squadre ad aver avuto sempre almeno un giocatore presente in finale dal 1982 ad oggi.

SEMPRE IN FINALE – Alla vigilia della finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia, la FIFA ha voluto omaggiare sui social Inter e Bayern Monaco per aver avuto sempre giocatori presenti nelle finali Mondiale dal 1982 ad oggi. Da Ronaldo a Djorkaeff, passando anche per Brehme, Berti, Matthaus, Palacio, Materazzi e Sneijder. Di seguito il post pubblicato su Twitter.

🇮🇹🇩🇪 @Inter & @FCBayern players have been a mainstay in #FIFAWorldCup Finals for YEARS 🧵 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2022

Fonte: Canale Twitter [Inter]