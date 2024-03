Thiago Motta: «Percassi? Non mi preoccupa! Credito Bologna decennale»

Thiago Motta, che sabato 9 marzo ospiterà al Dall’Ara l’Inter capolista potendo contare su un pubblico decisamente numeroso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dal sapore europeo con l’Atalanta. L’allenatore rossoblù torna sulla partita disputata dalla squadra bergamasca a San Siro con l’Inter

VALORE ELEVATO – Thiago Motta si appresta a sfidare l’Atalanta che solo mercoledì scorso ha affrontato l’Inter a San Siro e prima ancora aveva affrontato il Milan sempre al Meazza: «Cosa dicono le partite dell’Atalanta contro Milan e Inter? Che ha un grande livello, due partite a San Siro contro due squadre costruite per lottare come minimo per il campionato. Nella prima hanno sofferto un po’ di più perché il Milan è una squadra forte e quando spinge diventa complicato, contro l’Inter hanno iniziato molto bene ma è chiaro che a San Siro quando vai in svantaggio diventa molto difficile per il valore delle squadre che stavano affrontando e che vengono da tante vittorie consecutive. Saelemaekers? Sta bene, è recuperato e ha già fatto gli allenamenti con la squadra».

NO PARAGONI – Thiago Motta rifiuta poi un paragone: «Santiago Castro come Lautaro Martinez? Non faccio nessun paragone con nessuno, per me Santiago Castro è e sarà sempre e solo Santiago Castro e spero per lui che dimostri sempre la sua miglior versione. I paragoni li lascio agli altri».

CREDITO INFINITO – Thiago Motta, per finire, non si dice preoccupato dalle dichiarazioni assurde di Luca Percassi post Inter-Atalanta: «Le parole di Percassi non mi preoccupano per niente perché come l’Atalanta cercherà di fare il suo meglio, farà così la squadra arbitrale e faremo così anche noi. Ho sentito parlare di credito (in riferimento alle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini dopo Milan-Atalanta, ndr)… Il Bologna ce l’avrà per dieci anni dopo tutto quello che è successo. Ma ora non è il caso di lamentarsi: bisogna solo fare il massimo».