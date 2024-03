Dumfries o Darmian? Regge il ballottaggio, con un chiaro favorito

In vista di Inter-Genoa di lunedì, regge il ballottaggio a destra tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Anche se, al momento, sembra esserci un netto favorito.

CORSA A DUE – Nel gioco delle rotazioni di Simone Inzaghi, un ballottaggio che regge in vista di Inter-Genoa è sicuramente quello tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Sulla fascia destra i due continuano ad alternarsi, specialmente dopo il recupero totale di condizione per l’olandese. Non cambia la situazione in vista della gara in programma lunedì a San Siro, sebbene tra i due sembra esserci un favorito. Ovvero Denzel Dumfries, se non altro per il semplice motivo che nella gara di mercoledì vinta per 4-0 contro l’Atalanta ha giocato proprio Matteo Darmian dal primo minuto. In ogni caso non è nemmeno da escludere una staffetta a gara in corso per i due, come spesso accaduto in stagione.