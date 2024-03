Carlos Augusto scalda i motori per Inter-Genoa: scelta scontata

Scelte piuttosto obbligate a sinistra per Simone Inzaghi in vista di Inter-Genoa, con un Francesco Acerbi ancora non al massimo dopo l’infortunio e Alessandro Bastoni squalificato. Carlos Augusto si prepara, dunque, a indossare di nuovo la maglia da titolare.

TITOLARE – Ormai ci stiamo abituando a vederlo più come braccetto di sinistra, che non come esterno. È successo in diverse occasioni – l’ultima a Lecce, dal primo minuto – e succederà anche lunedì in Inter-Genoa. Sì, perché Carlos Augusto è pronto a sostituire lo squalificato Alessandro Bastoni come braccetto difensivo di sinistra, dando per scontato che – nonostante il suo possibile recupero – Francesco Acerbi non sarà ancora in condizione di poter scendere in campo, quantomeno dal primo minuto. Il vantaggio di avere un giocatore come Carlos Augusto è proprio la sua duttilità, essendo in grado di coprire con ottimi risultati sia il ruolo di difensore, che quello di esterno. Coadiuvato anche dal duttile Tajon Buchanan, sempre pronto a subentrare al posto di Federico Dimarco in fascia.