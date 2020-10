Test per Young: obiettivo esserci in Shakhtar Donetsk-Inter...

Test per Young: obiettivo esserci in Shakhtar Donetsk-Inter – SM

Condividi questo articolo

Ashley Young è risultato negativo all’ultimo test per il Covid. Il centrocampista inglese svolgerà gli ultimi test per l’idoneità, ma l’obiettivo è riaverlo a disposizione per Shakhtar Donetsk-Inter di Champions League

Nella giornata di ieri l’Inter ha potuto riaccogliere Ashley Young, risultato negativo all’ultimo tampone al Covid-19. Il centrocampista inglese è quindi guarito e torna a disposizione. Non ci potrà essere comunque stasera a Genova in quanto non ci sono i tempi tecnici per poter svolgere gli ultimi test per ottenere l’ok per giocare, ma l’obiettivo dell’Inter è riaverlo a disposizione per la sfida di Champions League in casa dello Shakhtar Donetsk.