Genoa-Inter (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

La probabile formazione di Conte

Genoa-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 18.00. Partita valida per la quinta giornata del Campionato Italiano di Serie A. Dopo la delusione del Derby di Milano c’è voglia di rivalsa in casa nerazzurra. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Rosa sempre corta in casa nerazzurra, che oggi conta sei assenti. Al lungodegente Vecino si aggiunge in attacco Sanchez, uscito all’intervallo di Inter-Borussia Monchengladbach. Ancora fuori i quattro positivi al Covid-19: il portiere Radu, il difensore Skriniar, l’esterno Young e il centrocampista Gagliardini. Rientra in gruppo Hakimi, risultato falso positivo.

MODULO – Il 3-4-1-2 utilizzato da Conte in queste prime uscite non è poi tanto diverso dal 3-5-2 a cui siamo stati abituati nella prima stagione, anche se molto dipende dalla scelta del centrocampista più offensivo. In quel ruolo l’Inter in questo periodo può arruolare praticamente sei profili diversi tra loro. La scelta ricadrà su quello più adatto anche in base agli esterni schierati dall’inizio.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Previsto un avvicendamento nella linea a tre davanti al capitano Handanovic tra i pali. In mezzo c’è de Vrij (nonostante una minima chance per l’ex Ranocchia in caso di turnover), alla cui destra vedrà confermato D’Ambrosio, mentre a sinistra rientra Bastoni.

CENTROCAMPO – Qualche dubbio in mezzo al campo. Sulle fasce confermato l’ottimo Darmian, a destra (anche perché Hakimi ha dovuto saltare gli ultimi allenamenti), invece a sinistra spazio a Perisic più di Kolarov. Davanti alla difesa ancora Vidal, stavolta affiancato probabilmente da Brozovic per far rifiatare Barella. In questo caso ci sarebbe la conferma di Eriksen più alto.

ATTACCO – Scelte obbligate in avanti. Lautaro Martinez torna dal 1′ a far coppia con l’inamovibile Lukaku, da cui dipende tutta la manovra nerazzurra. Dalla panchina l’ex Pinamonti.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Genoa in Serie A: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Stankovic; Ranocchia, L. Moretti, Kolarov; Hakimi, Barella, Nainggolan, Sensi; Pinamonti e Satriano.